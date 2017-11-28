СБУ взялася за трьох кримських депутатів, що голосували за анексію

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Вівторок, 28 листопада 2017, 13:11

Служба безпеки України почала заочне розслідування стосовно трьох депутатів Севастопольської міськради, які голосували за приєднання Криму до Росії.

Про це повідомляє прес-центр СБУ у Facebook.

За даними спецслужби, депутати, імена яких не називаються, проголосували за так звану "незалежність" міста та перейменування міської ради у "Законодательное собрание города Севастополя".

Крім того, народні обранці голосували за створення так званої "Республіки Крим" та приєднання її до Російської Федерації.

Дії зловмисників кваліфікували за статтею 111 Кримінального кодексу (державна зрада).

Зараз фігуранти справи проживають в окупованому Росією Криму. Їх оголошено в розшук.

В СБУ нагадали, що протягом 2017 року розпочали заочні розслідування щодо 11 депутатів Севастопольської міськради за підозрою у держзраді. Наразі на 7 з них прокуратура вже затвердила обвинувальні акти, які скеровані до судів.

Вказаним особам загрожує до 15 років тюрми.

Українська правда
Теми: СБУ Крим Севастополь окупація
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