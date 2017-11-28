У Чорнобильській зоні загинув сталкер із Білорусі

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Вівторок, 28 листопада 2017, 13:48

Чоловік намагався піднятися на радіолокаційну вежу поблизу закритого військового об'єкту "Чорнобиль-2", але зірвався з 15-метрової висоти.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Київській області у Facebook.

Повідомляється, що двоє білорусів та росіянка незаконно проникли на територію відселеного закритого військового об’єкту "Чорнобиль-2" задля екстремальних вражень.

"33-річний сталкер обрав для цього радіолокаційну вежу, що знаходиться в кількох кілометрах від станції. Проте не розрахував свої сили і зірвався з 15-метрової висоти. Лікарі лише констатували смерть", - повідомляють у поліції.

Зазначається, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з відміткою про нещасний випадок.

Крім того в поліції зазначили, що  правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 46-1 КУпАП щодо двох інших туристів-екстремалів, їм загрожує штраф та видворення із України.

Українська правда
Теми: Чорнобиль туристи Білорусь Росія поліція
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