Лутковська просить в омбудсмена Росії пояснень щодо Кольченка

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська просить російську колегу Тетяну Москалькову проконтролювати лікування українця Олександра Кольченка, засудженого в Росії
Українська омбудсмен звернулася до уповноваженої з прав людини в РФ через інформацію про погіршення стану здоров’я Кольченка.
"Прошу Вас повідомити назву медичної установи, до якої було госпіталізовано Олександра Кольченка, надати актуальну інформацію про стан його здоров’я, забезпечити надання йому кваліфікованої медичної допомоги, а також повідомити про причини, що призвели до погіршення стану його здоров’я у пенітенціарній установі", – йдеться у листі Лутковської.
Втрутитися Лутковську просила мати Кольченка. якого російський суд запроторив у виправну колонію Копейська Челябінської області.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
28 листопада 2017, 11:50
Валерія Лутковська звернула увагу російської колеги на погіршення стану здоров’я Олександра Кольченка ***
У зв’язку з інформацією, яка в Більше
чора була поширена у засобах масової інформації, щодо погіршення стану здоров’я Олександра Кольченка, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська звернулась до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням надати відповідну інформацію та взяти її на особистий контроль.
«Прошу Вас повідомити назву медичної установи, до якої було госпіталізовано Олександра Кольченка, надати актуальну інформацію про стан його здоров’я, забезпечити надання йому кваліфікованої медичної допомоги, а також повідомити про причини, що призвели до погіршення стану його здоров’я у пенітенціарній установі», – йдеться у листі Валерії Лутковської.
Нагадаємо, вчора громадянка України Лариса Кольченко повідомила у ЗМІ про погіршення стану здоров’я її сина, який відбуває покарання у виправній колонії м. Копейськ Челябінської області.
За словами матері Олександра, останнім часом її син сильно схуд, тож втрата ваги у виправній колонії стала причиною його термінової госпіталізації з діагнозом «дефіцит ваги». http://www.ombudsman.gov.ua/…/281117-gp-valeriya-lutkovska…/
Раніше Лариса Кольченко повідомила про погіршення стану здоров’я її сина. За словами жінки, останнім часом її син сильно схуд – через втрату ваги у виправній колонії його госпіталізували з діагнозом "дефіцит ваги".
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