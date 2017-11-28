Лутковська просить в омбудсмена Росії пояснень щодо Кольченка

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Вівторок, 28 листопада 2017, 13:45

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська просить російську колегу Тетяну Москалькову проконтролювати лікування українця Олександра Кольченка, засудженого в Росії

Українська омбудсмен звернулася до уповноваженої з прав людини в РФ через інформацію про погіршення стану здоров’я Кольченка.

"Прошу Вас повідомити назву медичної установи, до якої було госпіталізовано Олександра Кольченка, надати актуальну інформацію про стан його здоров’я, забезпечити надання йому кваліфікованої медичної допомоги, а також повідомити про причини, що призвели до погіршення стану його здоров’я у пенітенціарній установі", – йдеться у листі Лутковської.

 

Втрутитися Лутковську просила мати Кольченка. якого російський суд запроторив у виправну колонію Копейська Челябінської області.

Раніше Лариса Кольченко повідомила про погіршення стану здоров’я її сина. За словами жінки, останнім часом її син сильно схуд – через втрату ваги у виправній колонії його госпіталізували з діагнозом "дефіцит ваги".

Олена Рощенко, УП
Теми: політв'язні Росія права людини
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