ОБСЄ просить українців бути толерантними до переселенців

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Вівторок, 28 листопада 2017, 14:16

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг закликає до толерантності і надання необхідної допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Про це він заявив під час прес-конференції у вівторок в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми закликаємо до толерантності і надання їм необхідної допомоги, на яку вони мають право. Вони переживають такі проблеми, як доступ до їх житла", - сказав Хуг.

За його словами, "переселенці є ресурсом" для вирішення конфлікту на Донбасі.

"Ми повинні також забезпечити надання тих пенсій і тих виплат, на які ці внутрішньо переміщені особи мають право. Соціальне єдність і примирення... Тимчасово переміщені особи і громади, які надали їм можливість жити у себе, можуть дати можливість виходу їх цього конфлікту", - додав Хуг.

Раніше повідомлялося, що в Україні за 1,5 місяці кількість переселенців зросла на 4 тисячі осіб.

Як відомо, станом на 15 серпня в Україні було зареєстровано 1 мільйон 589 тисяч 14 переселенців.

Теми: ОБСЄ переселенці
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