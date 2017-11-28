Київрада пропонує забрати в депутатів безоплатний проїзд

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Вівторок, 28 листопада 2017, 15:06

Київрада пропонує парламенту скасувати безоплатний проїзд для народних депутатів та депутатів місцевих рад.

Відповідне звернення на пленарному засіданні Київської міської ради 28 листопада підтримав 91 депутат, повідомляє прес-центр ради.

Наразі, відповідно до чинного законодавства, у кошторисі Верховної Ради передбачено видатки кожному народному депутатові для компенсації вартості проїзду територією України.

А депутати місцевої ради мають право безплатного проїзду на залізничному, автомобільному і водному транспорті незалежно від форми власності, а також на всіх видах міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) на території відповідної ради.

Водночас зазначається, що в нинішніх умовах депутати Київської міськради вважають це недоцільним.

"Тому ми пропонуємо внести зміни до чинного законодавства України, скасувавши права народних депутатів та депутатів місцевих рад на безоплатний проїзд", – зазначила ініціатор відповідного проекту рішення, депутат Київради Алла Шлапак.

Теми: Київ Верховна Рада
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