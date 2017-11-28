Бойовики зірвали візит спостерігачів на Світлодарській дузі – штаб АТО

Від опівночі російсько-окупаційні війська 12 разів порушили перемир’я.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 28 листопада.

Зазначається, що в разі потреби українські військовослужбовці давали агресору адекватну відповідь.

На луганському напрямку епіцентром збройних провокацій з боку ворога стала Світлодарська дуга.

"Обстрілюючи ще з ранку підступи до оборонних укріплень українських захисників з мінометів, гранатометів, стрілецької зброї та озброєння БМП між населеними пунктами Зайцеве і Гладосове незаконні збройні формування зірвали візит спостерігачів СММ ОБСЄ і представників місії ООН, які планували провести моніторинг гуманітарної ситуації у Травневому і Гладосовому", – йдеться у повідомленні.

"Ці збройні провокації з боку російських найманців спрямовані у першу чергу на дискредитацію підрозділів Збройних Сил України в очах світового співтовариства", – наголошують у штабі АТО.

Водночас, у цьому районі ворог також грубо порушував Мінські домовленості випустивши 30 мін калібру 120-мм по позиціях сил АТО біля Луганського і Лозового, а з озброєння БМП провокував оборонців Світлодарська.

Крім того, з протитанкового ракетного комплексу противник обстрілював підступи до Оріхового, а зі стрілецької зброї – до Щастя.

На донецькому напрямку з гранатометів бойовики вели вогонь по позиціях українських захисників неподалік Верхньоторецького і Водяного, а з легкого піхотного озброєння порушували перемир’я поблизу Авдіївки і Красногорівки.