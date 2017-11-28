Робоча група закінчує роботу над змінами до Конституції щодо Криму

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Вівторок, 28 листопада 2017, 18:43

Робоча група з напрацювання змін щодо статусу Криму скоро надасть Конституційній комісії цілісний текст змін і доповнень до розділу 10 Конституції України.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає "Укрінформ".

"Ми напередодні багатьох дуже практичних речей щодо Криму, починаючи від його повернення, подальшого облаштування, удосконалення правового статусу Криму. І ми буквально, я сподіваюся, на виході цілісного тексту тих змін і доповнень, які будуть пропоновані найближчим часом Конституційній комісії щодо розділу 10-го Конституції України про Крим", - розповів Чубаров.

За його словами, до складу робочої групи увійшли фахівці-правознавці, політики і вчені.

Вони пройшли важкий етап дискусій, "які в деяких моментах нагадують дискусії, які відбувалися у 1917 році, в тому числі при зустрічах делегацій Кримської народної республіки, або Курултаю кримськотатарського народу, і українського уряду", - зазначив голова Меджлісу.

Як відомо, 20 січня 2017 року лідер Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Рефат Чубаров закликав президента й уряд скликати конституційну комісію для роботи з внесення змін до розділу 10 Конституції.

Теми: кримські татари Крим Чубаров Конституція
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