Південна Корея провела ракетні навчання, у відповідь на пуск КНДР

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Середа, 29 листопада 2017, 00:30

Збройні сили Південної Кореї провели ракетні навчання поблизу кордону з Північною Кореєю.

Про це повідомляє Yonhap.

За даними Об'єднаного комітету начальників штабів, армія, військово-морські сили і військово-повітряні сили Південної Кореї провели 20-хвилинні комбіновану тренування поблизу кордону з КНДР у Східному морі.

У навчаннях взяли участь ракетний підрозділ, корабель ВМС з системою ЕГІС і винищувач KF-16, кожен з яких здійснив пуск ракет у напрямку ймовірної цілі з урахуванням відстані до місця, звідки була запущена ракета КНДР.

Всього було пущено три ракети: Hyunmoo-II, Haesong-II і SPICE-2000, які досягли цілі одночасно.

Як повідомлялося, раніше Північна Корея провела черговий запуск балістичної ракети. Запуск відбувся в східному напрямку з полігону в провінції Пхенан-Намдо.

Теми: КНДР Південна Корея
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