Поліція затримала службовця, який брав хабарі за біометричні паспорти

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Середа, 29 листопада 2017, 02:29

Керівник одного з відділів управління ДМС Хмельницької області брав хабарі за прискорення оформлення закордонних паспортів.

Про це повідомляє департамент захисту економіки НПУ.

Оперативники Управління захисту економіки в Хмельницькій області Нацполіції, слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури області затримали посадовця в службовому кабінеті під час одержання хабара.

Затриманий вимагав за прискорення оформлення закордонних паспортів 1,2 тисячі доларів США та 8 тисяч гривень. Гроші одержував у кілька етапів.

В поліції повідомили, що в межах відкритого кримінального провадження буде перевірятися причетність інших посадових осіб до даного правопорушення.

Теми: паспорт поліція хабар
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