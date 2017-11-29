NYT опублікувала записи про підміну допінг-проб росіян під час ОІ 2014

Колишній глава Московської антидопінгової лабораторії і інформатор WADA Григорій Родченков записав у своєму щоденнику, що обговорював підміну допінг-проб під час Олімпіади в Сочі 2014 року з Віталієм Мутко, на той момент міністром спорту РФ.

Витяги із записів Родченкова опублікувала газета The New York Times, пише DW.com.

Зокрема, як випливає з щоденника, за чотири дні до початку Ігор у Сочі, 3 лютого 2014 року, в штаб-квартирі оргкомітету Олімпіади Григорій Родченков передав Мутко "список Дюшес", тобто перелік з десятків прізвищ атлетів, які вживали коктейль із заборонених препаратів і чиї допінг-проби планувалося підмінити.

На тій же зустрічі Віталій Мутко нібито запропонував зберегти олімпійську лабораторію після Ігор для дослідження нових можливостей допінгу, пише The New York Times з посиланням на щоденник інформатора WADA.

Із записів Родченкова випливає, що в курсі підміни допінг-проб були також заступник міністра спорту Юрій Нагорних і тодішня заступник директора "Центру спортивної підготовки збірних команд Росії" (ЦСП) Ірина Родіонова.

"Дисциплінарна комісія не вважає ймовірним, що ці сторінки могли бути переписані або що доктор Родченков міг в той час якось спотворити дійсність", - наводить видання позицію Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Григорій Родченков подав у відставку з посту глави Московської антидопінгової лабораторії після звинувачень WADA в приховуванні застосування росіянами заборонених стимуляторів.

У січні 2016 року він переїхав до США і навесні того ж року розповів журналістам, що допінг на Олімпіаді в Сочі використовувався в рамках державної програми, а у підміні "брудних" проб атлетів брали участь російські спецслужби.

Після цього WADA ініціювало розслідування проти російських спортсменів.

У Росії на Родченкова були заведені кримінальні справи за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями і "перешкоджанні провадженню попереднього розслідування".