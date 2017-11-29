Посол США: будівництво Керченського моста обмежує транспортне сполучення

Незаконне будівництво моста через Керченську протоку Російською Федерацією заважає здійсненню транспортного сполучення України з міжнародними ринками.

Про це заявила посол США в Україні Марі Йованович, передає Інтерфакс-Україна.

"Продовження Росією будівництва Керченського мосту значним чином обмежує доставку вантажів в українські порти на Азовському морі. Ці порти є важливими воротами для транспортування українського вугілля, металу і зерна на шляху до важливих міжнародних ринків", - сказала Йованович, виступаючи на Міжнародній конференції з морської безпеки у вівторок в Києві.

Вона також зазначила, що незаконна анексія Криму Російською Федерації призвела до втрати Україною 70% свого військово-морського флоту.

Посол додала, що Росія продовжує незаконно використовувати газові родовища України на Чорному морі.

"Росія захопила дві українські газові платформи, які продовжують функціонувати у виключній українській економічній зоні, таким чином, продовжується крадіжка українського газу", - розповіла дипломат.

Йованович уточнила, що українські прикордонники і українські військово-морські сили, а також берегова охорона продовжують працювати над запобіганням цих викликів і усуненням їх наслідків.

Як повідомлялось, міністр інфраструктури Володимир Омелян на Міжнародній конференції з морської безпеки заявив, що будівництво Керченського мосту потрібно терміново зупинити і це можливо лише під тиском міжнародних партнерів України та додаткових санкцій проти Росії.

Міністр нагадав, що 24 травня Росія оголосила про обмеження параметрів для проходження суден, що слідують з Чорного в Азовське море і навпаки під аркою мосту через Керченську протоку, що призводить до втрат українського експорту.

Він повідомив, що 27 листопада порушив це питання у Генеральній асамблеї Міжнародної морської організації (ІМО).

Як відомо, у Федеральному дорожньому агентстві РФ запевняють, що будівництво мосту через Керченську протоку, з Росії до окупованого нею Криму, завершено "більш ніж на 50%".

Адміністрація морських портів України заявляє про зниження на третину вантажопотоку в Бердянському морпорту через будівництво Росією керченського мосту на окупований Крим.

Росія заборонила рух через Керченську протоку всім кораблям, за винятком кораблів і суден Військово-морського флоту РФ, кораблів і суден федеральних органів безпеки РФ.

Раніше повідомлялося, що через обмеження вантажопотоку через будівництво Керченського мосту Маріупольський порт може лишитися без сполучення з Азією, Африкою та Америкою.