Держдеп: Закон про ЗМІ в РФ становить загрозу для вільної преси

Новий закон, що дозволяє Міністерству юстиції Росії зараховувати іноземні ЗМІ в "іноземні агенти", створює загрозу для вільної преси.

Про це заявила представник держдепартаменту США Гетер Нойєрт, пише Reuters.

"Свобода вираження, в тому числі слова і засобів масової інформації, які можуть виявитися незручними для уряду, є універсальним зобов'язанням в галузі прав людини, яке Росія взяла на себе", - сказала Нойєрт.

Вона констатувала, що російський закон про іноземних агентів використовується для постійних обшуків, переслідувань і судових розглядів, які перешкоджають роботі неурядових організацій.

Закон, підписаний президентом РФ Володимиром Путіним в суботу, дозволяє Москві змушувати іноземні ЗМІ публікувати новини з припискою, що це робота "іноземних агентів", і розкривати джерела їх фінансування.

Нойерт відкинула будь-яке порівняння між американськими і російськими законами про іноземних агентів, заявивши, що американський закон не обмежує права публікувати інформацію або можливість організації працювати.

Раніше мін'юст США звернувся до російської телекомпанії RT, раніше Russia Today, з пропозицією зареєструвати американське відділення мовника як "іноземного агента". Однак телеканал RT не виконав вимоги міністерства юстиції США визнати себе іноземним агентом.

У зв'язку з цим в Росії заявили про готовність дати відповідь в ситуації з "обмеженням" російських ЗМІ в США.

У листопаді стало відомо, що Мінюстиції Росії направило проекту "Радіо "Свобода" "Крим.Реалії" (висвітлює події в анексованому Криму) повідомлення про те, що його можуть визнати іноземним агентом.

Також "іноземними агентами" хочуть оголосити "Радіо Свобода" і "Голос Америки".

Діяльність "Радіо "Свобода" і "Голосу Америки" координує американська урядова Рада керуючих з питань мовлення (BBG) і фінансує конгрес США.