Екс-голова ДАІ Полтавщини втік до Криму від покарання за побори

Суд визнав винним у хабарництві екс-начальника управління Державної автомобільної інспекції у Полтавській області Петра Блажівського та засудив його до 7 років ув’язнення з конфіскацією усього майна.

Суд відбувся без підсудного, оскільки той, за даними СБУ, переховується у родичів у Криму, повідомляють "Наші гроші" з посиланням на вирок Октябрського райсуду Полтави від 20 листопада.

Згідно з матеріалами суду, у 2014 році Блажівський вимагав від підлеглих щомісячно платити йому від $1000 до $4000 "за прихильне ставлення до них під час проходження служби в підрозділах ДАІ та можливість продовжувати працювати на займаних посадах".

Як розповіли свідки, сума хабарів залежала від кількості населення, яке проживає на території обслуговування того чи іншого підрозділу.

Блажівського затримали наприкінці грудня 2014 року у лікарняній палаті, коли він отримав через посередника тисячу доларів від одного зі своїх підлеглих. Портфель із грошима Блажівський викинув через вікно. Серії та номери виявлених у портфелі доларів співпали з тими, які були видані правоохоронцями для передачі в якості хабара.

Слідство навело у суді чотири епізоди отримання Блажівським хабарів на загальну суму $10 500.

Зокрема, суд заслухав колишнього начальника Центру надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобів з обслуговування міста Миргорода, Миргородського, Великобагачанського, Шишацького районів Полтавщини.

Свідок розповів, що одразу після призначення Блажівський зібрав усіх начальників МРЕВ, які по одному заходили в його кабінет, а він на папері писав суму, яку необхідно було сплатити за те, щоб залишитися на посаді, а також суму щомісячних хабарів.

Від нього Блажівський зажадав $5 тисяч за збереження посади та по $1,5 тисячі щомісяця, а у разі несплати погрожував перевірками та подальшим звільненням.

За словами свідка, спочатку він грошей не платив, і в результаті зіткнувся з проблемами на роботі, постійними перевірками і погрозами звільнення. Тоді він заплатив $1500, після чого Блажівський на аркуші паперу написав, що він винен ще $5 тисяч за посаду та $6 тисяч за 4-5 місяців роботи. Після сплати грошей перевірки припинились.

Свідок зазначив, що Блажівський відмовлявся брати гривні, вимагаючи саме долари.

У свою чергу, колишній заступник Блажівського у суді розповів, що той вимагав у нього, а згодом і отримав $4 тисяч за можливість і далі працювати на своїй посаді.

Аналогічні свідчення про вимагання та отримання Блажівським хабарів дали ще кілька колишніх його підлеглих. Одного з них у лютому 2015 року засудили до умовного терміну за хабарництво.

Суд зазначив, що покази цих свідків підтверджуються слідчими експериментами, протоколами аудіо- та відеоспостереження, записами телефонних розмов тощо.

Петро Блажівський

У матеріалах суду зазначається, що до кінця листопада 2015 року Блажівський систематично брав участь у судових засіданнях. Він відмовлявся давати свідчення, заявивши, що оголосить їх наприкінці розгляду справи. Однак потім зник, і у грудні 2015 року був оголошений у державний розшук.

Внесена родичами Блажівського застава у 9,99 млн грн у березні 2016 року була звернена у дохід держави.

УСБУ в Полтавській області, яке займалося його розшуком, встановило, що екс-чиновник переховується у своїх близьких родичів у Севастополі та Джанкої.

Суд також зазначає, що напередодні зникнення Блажівського його рідний брат, який проживає у Джанкої, приїхав у Полтаву. Згодом він повідомив у міліцію про викрадення його брата Петра, однак доказів цього слідчі не знайшли і справу закрили.

Після цього брат Блажівського повернувся до Криму. У нього є кілька квартир у Севастополі та будинок і бізнес у Джанкої.

Сам Петро Блажівський з 1989 по 2002 рік проходив службу в органах внутрішніх справ у різних підрозділах УДАІ УМВС України в АР Крим.

Усе це, на думку суду, свідчить на користь того, що Блажівський переховується у Криму. А відтак суд прийшов до висновку, що у нього є всі підстави завершити розгляд справи в порядку спеціального судового провадження (in absentia) – за відсутності обвинуваченого, однак за обов’язкової участі його захисника.

У результаті суд визнав Блажівського винним у хабарництві і присудив йому 7 років ув’язнення з конфіскацією всього майна.

Його також позбавлено спеціального звання "полковник міліції" та заборонено протягом 3 років обіймати посади в органах влади, пов’язані зі здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків.

Серед іншого, суд конфіскував кілька золотих злитків, 38 тисяч доларів, 6870 євро, майже 959 тисяч гривень, які були вилучені під час обшуку квартири Блажівського.

Вирок ще не набув чинності, оскільки ще не спливли терміни апеляційного оскарження.

Двоє братів Петра Блажівського також працювали у системі ДАІ. Так, Мар’ян Блажівський свого часу очолював УДАІ Дніпропетровської області, а Іван Блажівський обіймав посаду начальника ДАІ Севастополя.