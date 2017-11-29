Бойовики обстріляли КПВВ "Майорськ" з цивільними

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Середа, 29 листопада 2017, 10:38

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.

"Учора ввечері, з 21:45 до 22:15, рашисти обстріляли КПВВ "Майорськ" зі стрілецької зброї. На той час у Пункті надання допомоги перебувало 11 цивільних, які залишилися на ночівлю на КПВВ, та 4 співробітники ДСНС", - написав він.

За словами Жебрівського, під час обстрілу цивільні за наказом рятувальників спустилися в укриття, і завдяки цьому ніхто не постраждав.

"А у надувному модулі ДСНС під час огляду виявили два отвори від влучання куль. Сьогодні зранку, о 8:24, модуль відремонтували і відновили його роботу", - підсумував Жебрівський.

Теми: Донбас АТО Росія
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