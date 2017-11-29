У Порошенка розповіли, чому Польща робить антиукраїнські заяви

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Середа, 29 листопада 2017, 11:47

Заступник глави адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв вважає, що антиукраїнськими заявами Польща, ймовірно, намагається відволікти увагу від своїх проблем всередині ЄС.

Про це Єлісєєв заявив в інтерв'ю "5 каналу".

За його словами, жодна зі сторін не зацікавлена в політичному скандалі.

"Цю мову запровадила польська сторона. Українська сторона не зацікавлена у сварках із нашим стратегічним партнером. Тому ми намагаємося дуже спокійно вести діалог з Варшавою, щоби владнати політичні заяви польських представників певних політичних кіл. Ми вважаємо, що наше стратегічне партнерство набагато важливіше, ніж тимчасові певні складнощі. І я розумію проблематику нашого спільного історичного минулого", – зазначив Єлісєєв.

Водночас в АПУ припускають, що антиукраїнськими заявами польська сторона, ймовірно, намагається відволікти увагу від своїх проблем всередині ЄС.

Нагадаємо, у президента Польщі заявили, що деякі країни Європи за необхідності обрати між Україною та РФ можуть схилитись на користь Москви, у цій ситуації Польща може не підтримати Київ, як раніше.

Європейська правда

Теми: Порошенко Польща
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