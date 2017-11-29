Радбез ООН збирається на екстрене засідання через нову ракету КНДР

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Середа, 29 листопада 2017, 12:01

США, Японія і Південна Корея скликали екстрене засідання Ради безпеки Організації об'єднаних націй через останній запуск балістичної ракети Північною Кореєю.

Про це повідомляє у Twitter американська місія в ООН.

"Постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі та її колеги з Японії та Південної Кореї виступили з вимогою провести позачергове засідання Ради безпеки ООН, яке відбудеться у відкритій палаті, у відповідь на останнє випробування міжконтинентальної балістичної ракети Північною Кореєю", - йдеться в повідомленні.

За даними місії, Радбез зустрінеться у середу близько 23:30 за київським часом.

Як повідомлялося, 28 листопада Північна Корея провела запуск балістичної ракети. Запуск відбувся в східному напрямку з полігону в провінції Пхенан-Намдо.

У відповідь на північнокорейські випробування збройні сили Південної Кореї провели ракетні навчання поблизу кордону з КНДР.

КНДР неодноразово погрожувала запустити ракети в напрямку США.

У відповідь на ці та інші погрози президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий до будь-якого сценарію розвитку подій.

Українська правда
Теми: КНДР ООН Північна Корея
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