Через негоду на Київщині втричі збільшилась кількість ДТП

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Середа, 29 листопада 2017, 12:13
dtp.kiev.ua

За кілька годин у Київській області через ожеледицю трапилось більше 100 дорожньо-транспортних аварій.

Про це повідомив речник ГУ Нацполіції у Київській області в ефірі телеканалу 112.

За його словами тільки з 5 до 9 години ранку  трапилось 108 ДТП.

"Зранку, коли люди починали виїздити на автошляхи, кількість аварій досягла 108. Це дуже багато. Зазвичай їх трапляється близько 20", - сказав Жукович.

Також він додав, що через те, що багато водіїв не дотримувались швидкісного режиму та порушували дистанцію, вони зіштовхувались з іншими автомобілями.

"Стикались по 3-4 автомобілі, у Броварському районі зіткнулось одразу 7 транспортних засобів", - повідомив речник поліції.

Він також додав, що правоохоронці та інші служби попереджали водіїв про ожеледицю та несприятливі погодні умови і просили без нагальної потреби не виїздити на дороги, попри це, випадків ДТП все одного забагато.

Причина цьому ще й те, зазначив Жукович, що зранку комунальні служби посипали лише головні дороги і не встигли другорядні.  

Про велику кількість дорожньо-транспортних пригод повідомляє і dtp.kiev.ua в Facebook.

"Жесть на дорогах Києва триває! Передають по 20-30 дтп на годину. Чабани, Ревуцького, Лісова серйозно. Ожеледиця! Громадяни, схаменіться!", - пишуть активісти.

 
 
 

Крім того, в Нацполіції повідомляють, що через складні погодні умови ситуація на дорогах небезпечна і в інших регіонах України.

Раніше повідомлялося, що 29 листопада у зв’язку з ожеледицею усі тролейбусні та автобусні маршрути Києва курсують без дотримання графіку руху.

Українська правда
Теми: Київ Київська область ДТП поліція
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