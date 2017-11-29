У "ЛНР" заявили про готовність бойовиків видати 74 полонених
Представники т.зв. "ЛНР" і "ДНР" готові передати українській стороні 74 утримуваних людини.
Про це заявила Ольга Кобцева, яка керує на окупованій частині Луганської області робочою групою з обміну військовополонених.
"Напередодні прийдешнього засідання гуманітарної підгрупи "республіки" вчергове готові заявити про відданість Мінським угодам у частині виконання обміну полоненими", – цитує її сепаратистський "Луганський інформаційний центр".
"Зі свого боку, ми в черговий раз підтверджуємо готовність передати українкою стороні 74 особи: з боку Луганська 16 осіб, з боку "Донецької республіки" 58", – заявила Кобцева.
Як відомо, 15 листопада президент Росії Володимир Путін обговорив телефоном із ватажками "ЛНР" і "ДНР" ініціативу спецпредставника України з гуманітарних питань і свого кума Віктора Медведчука провести найближчим часом пропорційний обмін полоненими за формулою "306 на 74".
Згодом Медведчук заявляв, що зміна влади в ОРЛО не завадить обміну полоненими.
Він сподівається, що Новий рік полонені зустрічатимуть вдома.
Обмін "усіх на усіх" уже 14 місяців, як заблоковано, тому зараз ідеться про частковий "пропорційний" обмін.
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