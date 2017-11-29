Ставленик Гройсмана очолив департамент будівель "Укрзалізниці" – ЗМІ

Директором департаменту будівель та споруд ПАТ "Укрзалізниці" призначено Віктора Слободянюка.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на джерело.

Слободянюк 27 листопада подав декларацію в якості кандидата на директора департаменту "Укрзалізниці".

До цього він з кінця травня керував ДП "Одеський морський торговий порт", куди прийшов працювати минулого року в команді Ігоря Ткачука.

У Верховній Раді VII скликання (2012-2014 рр.) Слободянюк був помічником брата Ткачука – вінницького автоперевізника Геннадія Ткачука, який тоді входив до фракції "УДАР" (зараз – "БПП").

Ігор Ткачук в 2014-2016 роках очолював ДП "Укрпошта", куди був призначений завдяки впливу Володимира Гройсмана. Після відставки Ткачука з пошти Слободянюк намагався зайняти його місце, однак програв конкурс, і вони разом перебрались до Одеси.

Зараз Ткачук очолює Одеську філію державного підприємства "Адміністрація морських портів України".

Слободянюк же є співвласником ТОВ "Кеш експрес", де його партнеркою є вінничанка Ярослава Бондарчук.

До декларації Слободянюк вніс інформацію про матір – Наталію Слободянюк, яка минулого року отримала від підприємницької діяльності 1,20 млн грн. На неї записана квартира в Вінниці.

Сам Слободянюк орендує квартири в Одесі та Києві. Він також зазначив, що зберігає готівкою мільйон гривень та 20 тисяч євро.

На початку року уряд Гройсмана перепідпорядкував собі "Укрзалізницю" від Міністерства інфраструктури.

У серпні Войцех Балчун подав у відставку з посади голови "Укрзалізниці". Його обов’язки виконує перший заступника міністра інфраструктури Євген Кравцов.

Видання зазначає, що нині "Укрзалізниця" має декілька центрів впливу, які розставили своїх представників контролювати діяльність підприємства.