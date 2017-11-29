У Гаазі засуджений за військові злочини генерал випив отруту в залі суду

Під час розгляду апеляційної скарги в Гаазі один з шести засуджених за військові злочини у Боснії хорватський генерал Слободан Праляк випив отруту під час зачитування вироку.

Про це з посиланням на BBC, повідомляє "Європейська правда".

У 2013 році Міжнародний трибунал з військових злочинів у колишній Югославії засудив його на 20 років позбавлення волі за військові злочини.

Праляк не визнав своєї вини і подав апеляцію. Під час зачитування вироку у середу, в якому суд підтвердив його покарання, він заявив судді, що "випив отруту".

Вирок був підтверджений для всіх шести засуджених. Зазначається, що Праляк встав, підняв руку до рота, закинув назад голову і зробив ковток чого, що за словами його адвоката, було отрутою.

Після цього суддя наказав негайно покликати медиків і закрив засідання.

Праляк був засуджений за військові злочини під час хорватсько-боснійського конфлікту 1992-94 років. Зокрема, він був одним з командувачів з’єднання, яке вчинило військові злочини проти боснійських мусульман у близько 30 муніципалітетах Боснії і Герцеговини. Крім того, він був засуджений за руйнування мосту 16 століття у місті Мостар.