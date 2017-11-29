РФ: З наступного року російські поїзди не їздитимуть по Україні

Міністр транспорту РФ Максим Соколов заявив, що до кінця 2017 року рух усіх російських поїздів переведуть на нову залізничну лінію в обхід України.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За словами Соколова, до кінця року новим напрямком курсуватимуть 62 пари пасажирських і 30 пар вантажних потягів.

Він також додав, що нова залізниця довжиною 137 кілометрів повністю проходить по території Росії – по Воронезькій і Ростовській областях.

Видання повідомляє, що минулого року Україна запустила перший потяг, який прямував в обхід Росії маршрутом "нового Шовкового шляху" – до Казахстану.

Раніше в ПАТ "Укрзалізниця" повідомляли, що підприємство не планує припиняти пасажирське залізничне сполучення з Росією.

За даними "Укрзалізниці", з початку року, використовуючи залізницю, з України до Росії поїхали 347,4 тисячі пасажирів. При цьому середня кількість пасажирів за добу у Росію зменшилась майже на 18% у порівнянні з 2016.

В свою чергу ВАТ "Федеральна пасажирська компанія" (дочірнє товариство РЖД) з 14 грудня 2014 року на рік скасувало свої потяги до України та ще декількох країн СНД через "низьку рентабельністю" – і так і не поновили залізничне сполучення.

А з 25 жовтня 2015 року було припинено й авіасполучення між Україною та Росією.