Синоптики розповіли, яких опадів чекати українцям

Ожеледиця, дощі й мокрий сніг з посиленням вітру очікують українців в найближчі дні.



Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру повідомляє в середу "Інтерфакс-Україна".



За даними синоптиків, найближчої доби на територію України почне переміщатися більш тепле повітря з південного заходу Європи, а похмуру з опадами погоду визначатимуть атмосферні фронти, до того ж, вдень у більшості областей, крім східних, посилиться вітер.



У четвер в Україні очікується невеликий дощ та мокрий сніг, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях – помірний.



У Карпатах та на Закарпатті місцями сильні опади, лише вночі в західних областях, а вдень в Криму та Приазов'ї без опадів.



Вночі та вранці в Україні, крім заходу та півдня, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця.



Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вранці, вдень, крім східних областей, пориви 17-22 м/с, в західних областях місцями 25-28 м/с.



Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на узбережжі морів 1-5° тепла; вдень 2-7° тепла, в південній частині місцями 9-12°, в Криму до 14° тепла.



У Києві – невеликий дощ і мокрий сніг; вночі, вранці ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 17-22 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 4° тепла.





Відзначається, що за даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 30 листопада найвища температура вдень була 14° в 2012 році, найнижча вночі -16,3 в 1931р.



Станом на 1 грудня в Україні дощі (вночі на заході країни з мокрим снігом), у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях - сильні дощі; лише в більшості східних днем ​​і західних областей - без опадів.



Вітер південно-східний (у західних областях північно-східний), 7-12 м/с, в Україні, крім заходу, пориви 15-20 м/с.



Температура повітря в південній частині вночі 4-9°, удень 9-14°; в західних областях вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; на решті території протягом доби 1-6° тепла, вдень у центральних областях до 10° тепла.



У Києві – вночі сильний, вдень помірний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вночі, вранці пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 4-6° тепла.