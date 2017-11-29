Медведчук каже, що буде два етапи обміну полоненими
Обмін полоненими між українською владою і бойовиками Донбасу проходитиме у два етапи – перший може відбутися до новорічних свят.
Про це учасник переговорів про обмін, кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив журналістам у Мінську, повідомляє DT.ua.
"Ми націлені на те, що до новорічних та різдвяних свят, як це і було заявлено, ми повинні звільнити цих 306 осіб. Сьогодні залишилася підготовча робота", – сказав він.
Медведчук зазначив, що в окупованому Луганську і Донецьку вже готові видати в обмін 74 полонених.
"Після цієї готовності ми визначимо дату, час і місце передачі тих, кого звільняє кожна зі сторін", – заявив він.
Медведчук зазначив, що йдеться як про військовополонених, так і про цивільних осіб.
За його словами, після реалізації першого етапу обміну за принципом "всіх на всіх", буде проведено роботу з організації другого етапу, в ході якого Україна муситиме звільнити решту 80 осіб, а інша сторона – решту 20 осіб.
29 листопада в Мінську зустрінеться Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі, Київ сподівається обговорити звільнення полонених.
Як відомо, 15 листопада президент Росії Володимир Путін обговорив телефоном із ватажками "ЛНР" і "ДНР" ініціативу спецпредставника України з гуманітарних питань і свого кума Віктора Медведчука провести найближчим часом пропорційний обмін полоненими за формулою "306 на 74".
Згодом Медведчук заявляв, що зміна влади в ОРЛО не завадить обміну полоненими.
Обмін "усіх на усіх" уже 14 місяців, як заблоковано, тому зараз ідеться про частковий "пропорційний" обмін.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.