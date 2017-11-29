Суд виніс рішення спільнику сина Попова про пограбування

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Середа, 29 листопада 2017, 19:18

Оболонський райсуд відпустив під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці спільника сина нардепа Ігоря Попова, Богдана – Владислава Чабана.

Відповідне рішення суд виніс на засіданні 29 листопада, передає "112-Україна".

Судове засідання відбувалося в закритому режимі. Судді винесли Чабанові аналогічне рішення, що і синові нардепа Попова, Богдану.

Як відомо, 27 листопада депутат від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Попов повідомив, що його 14-річний син скоїв злочин

У прес-службі київської поліції "Українській правді" повідомили, що в неділю затримали двох неповнолітніх за розбійний напад на магазин. Зокрема, до події був причетний син нардепа Богдан Попов.

Згодом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "розбій" за фактом збройного пограбування сином нардепа Ігоря Попова та ще одним підлітком продуктового магазину на Оболоні.

27 листопада сину Попова і його товаришу повідомили про підозру в розбої. 

Богдан Попов спершу відмовився давати свідчення про пограбування магазину, але пізніше погодився. 

Теми: суд Київ
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