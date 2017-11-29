Джима виграла бронзу на етапі Кубка світу з біатлону

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Середа, 29 листопада 2017, 19:49

Українка Юлія Джима виграла бронзу в індивідуальній гонці Кубка світу з біатлону, що проходить в шведському Остерсунді. Перемогу в гонці отримала білоруска Надєжда Скардіно.

Срібло на цій дистанції здобула Сіннове Солемдаль з Норвегії. Ще одна українка Валя Семеренко показала четвертий результат.

Зазначимо, що уся перша четвірка пройшла гонку без промахів на чотирьох вогневих рубежах.

Микола Аврамчук, УП

Теми: біатлон спорт Швеція Україна
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