Джима виграла бронзу на етапі Кубка світу з біатлону
Українка Юлія Джима виграла бронзу в індивідуальній гонці Кубка світу з біатлону, що проходить в шведському Остерсунді. Перемогу в гонці отримала білоруска Надєжда Скардіно.
Срібло на цій дистанції здобула Сіннове Солемдаль з Норвегії. Ще одна українка Валя Семеренко показала четвертий результат.
Зазначимо, що уся перша четвірка пройшла гонку без промахів на чотирьох вогневих рубежах.
Микола Аврамчук, УП
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