Джима виграла бронзу на етапі Кубка світу з біатлону

Українка Юлія Джима виграла бронзу в індивідуальній гонці Кубка світу з біатлону, що проходить в шведському Остерсунді. Перемогу в гонці отримала білоруска Надєжда Скардіно.

Срібло на цій дистанції здобула Сіннове Солемдаль з Норвегії. Ще одна українка Валя Семеренко показала четвертий результат.