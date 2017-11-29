У Києві почалися сутички між правоохоронцями та учасниками ходи

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Середа, 29 листопада 2017, 20:19

У столиці біля будівлі Міністерства внутрішніх справ почалися сутички між учасниками смолоскипної ходи та правоохоронцями.

Про це повідомляє "Укрінформ".

До початку сутичок на вулиці Інституцькій біля адміністрації президента невідомі кинули димові шашки між правоохоронцями та учасниками смолоскипної ходи, яку організували до четвертої річниці розгону Євромайдану.

Зазначається, що близько сотні активістів влаштували смолоскипну ходу від Майдану Незалежності до адміністрації президента, МВС і генпрокуратури.

Організатор акції - ВГО "Коаліція учасників помаранчевої революції". Вимоги учасників акції - розслідувати злочини, скоєні проти учасників Революції гідності та Євромайдану.

Правоохоронці на Інститутській не пустили учасників акції до адміністрації президента. У відповідь невідомі почали кидати димові шашки між учасниками ходи та правоохоронцями.

Пізніше до мітингувальників вийшов представник АП і почав із ними переговори. Однак його відповідь не влаштувала учасників ходи і вони почали вигукувати йому "Ганьба".

Теми: Київ Майдан акції
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