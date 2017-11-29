У Києві евакуюватимуть припарковані авто, які заважають руху транспорту

У столиці поліцейські евакуюватимуть припарковані автомобілі, які заважають руху громадського транспорту чи пішоходів.

Про це повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури Сергій Симонов, передає прес-служба КМДА.

"Незаконно припарковані автомобілі евакуюватимуть у випадках, коли їх лишатимуть на смузі руху громадського пасажирського транспорту, на пішохідних переходах, посеред дороги тощо", - розповів Симонов.

Він додав, що в КМДА підготували законопроект щодо внесення змін до деяких законодавчих актів щодо паркування.

"В них ініціюємо надання повноважень місцевим органам влади використовувати фото- і відеофіксацію порушень правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів. Тоді у нас з’являться важелі впливу на порушників. А поки у нас їх немає, ми затвердили цей перелік, щоб надати права поліції евакуювати автомобілі у разі нагальної потреби", – пояснив Симонов.

Водночас він зауважив, що офіційні паркувальні майданчики, зокрема, й на визначених у переліку вулицях, працюватимуть у звичному режимі.

Як відомо, депутати Київської міської ради затвердили перелік столичних вулиць, на яких заборонять залишати автомобілі через те, що це призводить до зменшення пропускної спроможності та суттєво перешкоджає дорожньому руху.