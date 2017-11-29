"Уряд" ОРЛО "віджимає" один з найбільших металургійних заводів України

Корпорація "Індустріальний союз Донбасу" офіційно заявила про значний ризик фактичної втрати управлінського контролю над промисловими майданчиками й офісними приміщеннями в Алчевську ПАТ "Алчевський металургійний комбінат".

Про це повідомляється в офіційній заяві "ІСД", передає "Інтерфакс-Україна".

Окрім ПАТ "Алчевський металургійний комбінат", ІСД втрачає контроль над ПАТ "Алчевський коксохімічний завод" і ПАТ "Екоенергія", які загалом є значною частиною бізнесу цієї групи.

"Акціонери та менеджмент групи "ІСД" докладають усіх зусиль для збереження контролю над виробничими активами. Однак у ситуації, що склалася, акціонери та менеджмент не можуть достовірно й відповідально спрогнозувати подальший розвиток подій і можливість збереження ефективного управлінського контролю над активами в місті Алчевську, розташованому на території, тимчасово не контрольованій органами державної влади України", - йдеться в заяві групи.

Водночас наголошується, що корпорації "ІСД" не відомі справжні наміри осіб, які, за сприяння представників незаконних збройних формувань, чинять грубі спроби втручання в діяльність підприємств.

"ІСД у попередніх публічних зверненнях уже неодноразово констатувала, що робота її промислових підприємств може здійснюватися виключно в правовому полі України з дотриманням усіх вимог законодавства України", - наголошується в заяві.

У документі констатується, що ПАТ "Алчевський металургійний комбінат", ПАТ "Алчевський коксохімічний завод" та ПАТ "Екоенергія" зареєстровані в Сєверодонецьку Луганської області.

Донедавна вони провадили господарську діяльність у повній відповідності до законодавства України, виплачували заробітні плати, незважаючи на фактичну відсутність виробничої діяльності протягом 2017 року і складне фінансове становище, здійснювали оплату всіх податків і обов'язкових платежів до бюджетів України різних рівнів.

"У разі повної втрати ефективного управлінського контролю над виробничими активами корпорація "ІСД", а також менеджмент ПАТ "Алчевський металургійний комбінат", ПАТ "Алчевський коксохімічний завод" та ПАТ "Екоенергія" не зможуть забезпечити подальшу діяльність виробничих активів, які перебувають в Алчевську, відповідно до законодавства України", - йдеться в заяві.

За інформацією "Інтерфакс-Україна", Алчевський меткомбінат зі схвалення "ордловців" перейшов під управління компанії "Зовнішторгсервіс" бізнесмена Сергія Курченка, котрий переховується в РФ.

Як відомо, головне управління нацполіції в Одеській області внесло клопотання до генерального секретаріату Інтерполу про оголошення у міжнародний розшук Сергія Курченка.