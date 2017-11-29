"Динамо" та "Шахтар" пробилися до півфіналів Кубка України

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" пробилися до півфіналів Кубка України.

"Динамо" в Чернігові з рахунком 2:0 здолало місцеву "Десну". Рахунок в матчі вже на шостій хвилині відкрив влучним ударом Денис Гармаш. У другому таймі "Десна" мала кілька моментів, щоб зрівняти рахунок, але забили знову гості. Вже в доданий арбітром час свій другий м`яч за основний склад "Динамо" провів молодий форвард Назарій Русин.

Без проблем вийшов до 1/2 фіналу Кубка і "Шахтар". "Гірники" з рахунком 4:0 розгромили рівненський "Верес". На сьомій хвилині поєдинку Феррйера вивів донецьку команду вперед. На 45-й та 63-й хвилині результативні удари Бернарда та Марлоса збільшили рахунок до 3:0. Крапку в цій грі постав Бланко-Лещук, який забив гол на 83-й хвилині.

Ще двома півфіналістами Кубка України стали ФК "Маріуполь" та СК "Дніпро-1". Маріупольська команда сенсаційно переграла полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1. На гол Кулача гості з Маріуполя відповіли м`ячами Борячука та Тотовицького, котрі орендовані в "Шахтаря".

СК "Дніпро-1" у двох додаткових екстра-таймах з рахунком 2:1 здолав ФК "Львів". Основний час цієї гри закінчився нічиєю 1:1.

Микола Аврамчук, УП