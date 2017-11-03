Бомбардувальники США пролетіли над Корейським півостровом

Два бомбардувальники ВПС США в супроводі винищувачів з Південної Кореї і Японії, провели навчання в районі Корейського півострова.

Про це з посиланням на ВПС США пише Reuters.

"Місія постійної присутності бомбардувальників (CBP) була спланована заздалегідь ... і не є відповіддю на якусь поточну подію", - йдеться в заяві ВПС.

У навчаннях беруть участь бомбардувальники B1-B, що базуються на базі ВПС США на острові Гуам.

Як відомо, КНДР неодноразово погрожувала запустити ракети в напрямку острова Гуам, території США.

У відповідь на ці та інші погрози президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий до будь-якого сценарію розвитку подій.