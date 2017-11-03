Адвокат: Іспанський суд видав ордер на арешт Пучдемона

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П'ятниця, 3 листопада 2017, 02:19

Суддя Національної судової палати Іспанії наказав ув’язнити вісьмох членів відстороненого женералітату Каталонії. Адвокат Карлеса Пучдемона стверджує, що і його теж.

Про це пише Reuters.

Адвокат відстороненого президента Каталонії Карлеса Пучдемона заявив, що ордер був також виданий на арешт його клієнта. При цьому, як пише агентство, ця заява адвоката було спростовано високопосадовцем у Високому суді Іспанії.

Раніше, прокуратура Іспанії звернулася до суду з проханням видати європейський ордер на арешт лідера Каталонії Карлеса Пучдемона.

Як повідомлялося, суддя Національної судової палати Іспанії наказав посадити вісьмох членів відстороненого Женералітата Каталонії без права застави.

Членів уряду Каталонії звинувачують в заколоті, повстанні проти уряду, розкраданні державних коштів та інших злочинів.

Як відомо, глава Женералітата Карлес Пучдемон і четверо членів його уряду відмовилися з'явитися в суд і знаходяться в Бельгії.

Відсторонене керівництво Каталонії перебуває під слідством за звинуваченням у скоєнні заколоту після оголошення незалежності регіону.

Теми: Каталонія Іспанія
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