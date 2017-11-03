Twitter випадково видалив аккаунт Трампа
Twitter-аккаунт президента США Дональда Трампа в четвер увечері зник. У компанії послалися на людський фактор - помилку співробітника.
Про це пише AFP.
У четвер близько 7:00 вечора читачів сторінки Трампа @realDonaldTrump зустріло повідомлення "Вибачте, ця сторінка не існує!"
"Раніше сьогодні обліковий запис @realDonaldTrump ненавмисно деактивовано через людську помилку співробітника Twitter. Обліковий запис було відключено на 11 хвилин, і відтоді він був відновлений. Ми продовжуємо розслідування і вживаємо заходів, щоб це не повторилося", - йдеться в офіційному акаунті керівництва Twitter.
У Трампа 41,7 мільйона читачів на його особистому аккаунті в Twitter. Офіційний обліковий запис Білого дому, @POTUS, який налічує 20,9 мільйона читачів не постраждав.
Президент США не написав про зникнення свого аккаунта, але після того, як він був відновлений, Трамп опублікував повідомлення про свою податкову реформу.
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