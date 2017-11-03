Доба в АТО: 16 обстрілів, одного бійця ЗСУ поранено

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П'ятниця, 3 листопада 2017, 08:00

Загалом за минулу добу бойовики 16 разів порушили перемир’я. Унаслідок бойових дій один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО обстановка залишалась неспокійною. Російсько-окупаційні угруповання продовжували обстріли позицій сил АТО на всіх напрямках, застосовуючи переважно піхотне озброєння.

Так, на Луганському напрямку, після 18 години противник тричі бив із гранатометів і великокаліберних кулеметів по оборонцях Кримського.

Під вогонь із цієї ж зброї потрапив опорний пункт ЗСУ неподалік Лебединського, що на Приморському напрямку. 


На Донецькому напрямку наприкінці доби ворог застосовував гранатомети різних видів та стрілецьку зброю біля Луганського, Кам’янки та Бутівки. А з кулеметів окупанти обстрілювали підступи до Авдіївки та Зайцевого.

Як зазначили у штабі АТО, українські захисники 13 разів вогнем із озброєння, що не заборонене мирними домовленостями, примушували найманців до миру.

Як повідомлялось, вдень, 2 листопада, проросійські найманці обстріляли оборонців Кам’янки із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У результаті цього протистояння отримав поранення один боєць АТО. Постраждалий перебуває у військово-медичному закладі, у нього задовільний стан здоров’я.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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