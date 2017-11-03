Манафорту відмовили у звільненні з-під домашнього арешту – ЗМІ

Суддя окружного суду у Вашингтоні Емі Берман Джексон вирішила, що екс-радник Віктора Януковича Пол Манафорт має залишатися під домашнім арештом і носити електронний пристрій спостереження.

Про це з посиланням на Reuters повідомляє УНІАН.

Манафорта разом із його бізнес-партнером Ріком Ґейтсом звинувачують у змові з метою відмивання коштів, "змові проти Сполучених Штатів" та в порушенні вимог реєстрації в якості іноземного агента колишнього проросійського уряду України.

Справа Манафорта є частиною розслідування спеціального прокурора Департаменту юстиції США Роберта Мюллера щодо імовірного втручання Росії у президентські вибори 2016 року, аби схилити їх результат на користь Трампа.

Інший колишній високопосадовий радник Трампа під час виборчої кампанії Сем Кловіс відкликав свою кандидатуру на адміністративну роботу, очевидно, через розслідування Мюллера.

Видання зазначає, що для Манафорта та Ґейтса лише звинувачення у змові з метою відмивання коштів тягне за собою покарання до 20 років позбавлення волі.

Вони обидва 2 листопада з'явилися в суді у Вашингтоні. Суддя повідомила, що початкові умови застави для них нині залишаються незмінними і постановила провести судові слухання щодо розмірів застави 6 листопада.



Манафорт та Ґейтс перебувають під домашнім арештом з визначеними розмірами застави у сумі 10 млн доларів та 5 млн доларів відповідно. У судовому рішенні наголошується, що вони не повинні вносити заставу, якщо тільки не порушать вимогу з'являтися в суді або інші вимоги. Прокурори стверджують, що існує ризик їх втечі.

Повірений адвокат Манафорта Кевін Даунінг стверджує, що його підзахисний готовий виконувати щоденні зобов'язання щодо домашнього арешту, але бажав би домогтися зняття електронного браслету спостереження.

У звинуваченні Федеральної колегії присяжних, спрямованому до окружного суду у Вашингтоні, зазначається, що Манафорт та його бізнес-партнер Ґейтс за співпрацю з оточенням екс-президента України Януковича отримали десятки мільйонів доларів.

Зокрема, між 2006 та 2015 роками вони виступали в якості незареєстрованих агентів уряду України, політичних сил Партії регіонів та "Опозиційного блоку".

Манафорт та Ґейтс перевели мільйони доларів отриманих виплат іноземним компаніям та на банківські рахунки, які були відкриті ними та їхніми спільниками у низці країн, і зокрема, на Кіпрі, Сент-Вінсенті і Гренадинах та Сейшелах.

Вони приховали існування іноземних компаній та банківських рахунків, постійно хибно повідомляючи у власних податкових документах, що вони не мають іноземних банківських рахунків.