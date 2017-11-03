Консули не можуть отримати доступ до чотирьох політв'язнів у Росії

Українські консули не мали доступу до відвідування чотирьох політв'язнів, громадян України, за весь час їх незаконного утримання в Росії: Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Ферата Сайфуллаєва і Рустема Ваітова.



Про це розповіла речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца в коментарі "Інтерфакс-Україна".



"На даний момент є четверо політв'язнів, до яких не було допуску консулів. За весь час доступу не було взагалі до Сенцова, Кольченка, Ваітова і Сайфуллаєва", – говорить Беца.



За її словами, російська сторона мотивує відмову тим, що всі незаконно заарештовані є кримчанами, а значить нібито громадянами РФ, оскільки "набули російське громадянство" внаслідок анексії півострова.

Як повідомлялося, в серпні 2015 Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону (РФ) засудив режисера Олега Сенцова, затриманого в Криму в 2014 році, до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у створенні на території півострова терористичної організація.



У тій же справі Олександр Кольченко був засуджений до 10 років позбавлення волі. На початку травня 2016 року засуджені заповнили документи для передачі на Україну для відбування покарання, але в жовтні заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов повідомив, що РФ відмовилася передати Сенцова і Кольченко для відбування покарання на батьківщину.



7 вересня 2016 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Руслана Зейтуллаєва до семи років ув'язнення; Сайфуллаєв, Ваітов і Юрій Примов отримали по п'ять років позбавлення волі.



За версією російського слідства, Зейтуллаєв організував у Севастополі регіональний законспірований підрозділ "Хізб ут-Тахрір", інші обвинувачені були вербувальниками до лав організації.



Фігуранти свою провину не визнали. Вони заявляли, що справа політично мотивована, а їхнє кримінальне переслідування пов'язане з тим, що вони є кримськими татарами.