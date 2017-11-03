"Антонов" підтвердив, що співпрацюватиме з Росією

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П'ятниця, 3 листопада 2017, 13:09

Українське державне підприємство "Антонов" планує виконати певні роботи для російської авіакомпанії "Волга−Днєпр".

Про це повідомляє прес-служба ДП.

"З метою дотримання своїх зобов’язань на договірній основі фахівці ДП "Антонов" виконають роботи з оцінки технічного стану літака Ан−124−100 "Руслан" російської авіакомпанії "Волга−Днєпр", - розповідають на підприємстві.

Водночас там наголошують, що така співпраця узгоджена з повноважними міністерствами та відомствами України.

Окрім того, зазначають у прес-службі, на це російське підприємство не поширюються санкції РНБО України.

В "Антонові" нагадали, що є розробниками та утримувачами сертифікатів транспортних літаків Ан−124−100 "Руслан", тож зобов’язані "постійно оцінювати цілісність конструкцій своїх літальних апаратів протягом всього терміну їх експлуатації".

"Невиконання "Антоновим" і Україною обов’язків, обумовлених цілою низкою міжнародних правил та вітчизняним законодавством, призведуть до застосування відповідних міжнародних санкцій", - заявляють на підприємстві.

Зокрема, кажуть там, літакам марки "Ан" можуть заборонити міжнародні польоти, а також передати функції розробника іншим органам, уповноваженим країною−експлуатантом повітряних суден.

"Невиконання своїх прямих обов'язків підтримувати цивільні літаки марки "Ан" призведе до втрат ліценцій розробника, дозволів на авіаперевезення та втрат ринків", – додали у прес-службі.

Як відомо, раніше російське видання "Коммерсант" написало, що Росія і Україна ведуть закриті переговори щодо продовження льотної придатності літаків Ан-124-100 "Руслан", які використовує російська вантажна авіакомпанія "Волга-Днєпр".

Українська правда
Теми: Росія авіа виробництво
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