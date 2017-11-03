Держаудитслужба і Укроборонпром домовились про перевірку

Державна аудиторська служба і державний концентр "Укроборонпром", який раніше не пустив до себе аудиторів, узгодили питання проведення перевірки.

Про це йдеться у відповіді Держаудитслужби на запит "Української правди".

Повідомляється, що Держаудитслужба передбачила проведення аудиту діяльності "Укроборонпрому" з 1 липня 2015 року по жовтень 2017 року на доручення прем'єра.

"Держаудитслужба повідомила про початок проведення планового контрольного заходу … листом від 2 жовтня. Однак працівників Держаудитслужби 17 жовтня до проведення аудиту керівництвом концерну не допущено, про що складено відповідно акт про недопуск, повідомлено Раду національної безпеки і оборони, Уряд та правоохоронні органи", - йдеться в повідомленні.

Водночас у відомстві повідомили, що наразі питання проведення аудиту концерну "узгоджене".

"Цей контрольний захід розпочнеться орієнтовно у грудні поточного року", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що під час аудиту перевірять питання витрачання коштів та майна, а також виконання завдань з управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі, підвищення ефективності функціонування підприємств оборонно-промислового комплексу та забезпечення здійснення контролю за їх діяльністю тощо.

"Про результати контрольних заходів… Держаудитслужба поінформує після відповідного опрацювання та узагальнення", - підсумували у прес-службі.

"Укроборонпром" відповіді на запит наразі не надав, але у концерні підтвердили, що узгодили з аудитслужбою питання перевірки.

"Державний фінансовий аудит буде проведений вже найближчим часом за максимальною кооперацією фахівців Держаудитслужби та ДК "Укроборонпром", - повідомили у концерні.

Також у прес-службі додали, що у 2017 році Держаудитслужба провела 12 державних фінансових аудитів та 13 ревізій фінансово-господарської діяльності на підприємствах-учасниках концерну та акціонерних товариствах.

Як відомо, 25 жовтня голова Аудиторської служби Лідія Гаврилова заявила, що "Укроборонпром" не допустив співробітників Держаудитслужби для проведення аудиту на підприємствах концерну.

До складу концерну входить 134 підприємства військово-промислового комплексу, з них – 125 державних та казенних, а також 9 акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких передано концерну.