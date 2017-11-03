Поліція упіймала ймовірних вбивць харківського адвоката

Співробітники поліції затримали двох підозрюваних у вбивстві адвоката, яке було скоєне в грудні 2016 року в Харківській області.

Про це повідомляє прес-служба регіонального управління Національної поліції.

"Сьогодні (3 листопада – ред.) під час проведення оперативних заходів зловмисник був затриманий розшуковцями Харківщини у місті Нікополі. Іншого співучасника злочину поліцейські затримали напередодні", - розповідають правоохоронці.

За даними поліції, затриманий у п'ятницю є 29-річним мешканцем Дніпровської області, у четвер - 27-річний мешканець селища Руські Тишки одного з райцентрів Харківщини.

Зазначається, що обидва раніше неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності.

"Житель Харківщини – за скоєння грабежу, зґвалтування, нанесення тяжких тілесних ушкоджень та скоєння низки майнових злочинів. Його подільник відбував покарання за вбивство, розбій та грабіж. До того ж, чоловік відрізнявся особливою жорстокістю", - йдеться в повідомленні.

Як встановило слідство, чоловіки напали на жінку-адвоката з метою пограбування.

22 грудня 2016 року ввечері вони підстерегли жінку біля її офісу та спробували відібрати коштовності. Несподівано вона почала чинити опір та голосно кричати.

"Нападник за допомогою ножа став наносити їй численні удари. Коли жертва знепритомніла, зірвав ювелірні прикраси, відібрав телефон, сумочку, ключі від автівки. Від’їхавши неподалік від місця злочину, злодії обшукали іномарку потерпілої, не знайшли нічого цінного та покинули авто", - розповідають правоохоронці.

За даними поліції, здобич нападників склала близько 10 тисяч гривень.

Як повідомлялося, увечері 22 грудня у Харківській області невідомі вбили адвоката Тетяну Попову.