ГПУ забракувала подання САП на нардепа Дзензерського

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П'ятниця, 3 листопада 2017, 16:08

Генеральна прокуратура повернула в САП на доопрацювання подання про зняття недоторканості з нардепа від "Народного фронту" Дениса Дзензерського.

Про це повідомив у п'ятницю на засіданні парламентського комітету з протидії корупції голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

"Дійсно, подання було направлене (до ГПУ – ред.), Генпрокуратура нам його повернула", - заявив він.

За словами Холодницького, зараз САП доопрацьовує документ, після чого направить його генпрокурору знову.

"Я думаю, питання це не завершене", - резюмував він.

Керівник САП не пояснив, у чому саме полягали претензії Генпрокуратури.

Як повідомлялося, в липні Спеціалізована антикорупційна прокуратура внесла на погодження генпрокурора подання про зняття недоторканності з Дзензерського.

Нардепа підозрюють у декларуванні недостовірної інформації.

Євген Кізілов, УП
Теми: Верховна Рада Антикорупційна прокуратура Генпрокуратура недоторканність Народний фронт
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