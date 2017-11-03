Ситник про справу "рюкзаків": Проблема знайти браслети для підозрюваних

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П'ятниця, 3 листопада 2017, 16:14

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що через відсутність електронних браслетів наразі неможливо забезпечити для запобіжний заходу підозрюваним у справі про "рюкзаках МВС".

Про це він повідомив під час засідання  в парламентському комітеті з питань запобігання та протидії корупції.

"Зараз у нас проблема у цій справі з тим, щоб знайти електронний браслет. Рюкзаки у нас є, а браслетів у нас немає", - сказав Ситник.

Він також додав, що наразі Олександр Аваков без електронного браслета.

Раніше Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що реальна ціна рюкзаків, які закуповувало Міністерство МВС, була набагато меншою, ніж зазначалось у договорі, і їхня якість не відповідала необхідним нормам.

Як відомо, 31 жовтня НАБУ провело обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра. В той же день він був затриманий.

За версією слідства, у 2015 році Аваков-молодший та ще двоє осіб були причетні до закупівлі коштом МВС рюкзаків за ціною, суттєво вищою за середньо ринкову.

Читайте також: "Рюкзак наполовину порожній, або НАБУ між Порошенком і Аваковим".

Українська правда
Теми: Ситник НАБУ Аваков МВС
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