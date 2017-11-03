До закону про деокупацію подали більше півтисячі правок – комітет

Народні депутати подали 653 поправки до президентського законопроекту про реінтеграцію Донбасу №7163.

Про це пишуть "Українські новини" з посиланням на секретаря комітету Верховної Ради з національної безпеки і оборони Івана Винника.

"Було подано 653 виправлення", - сказав він.

Винник, який входить до фракції БПП, зазначив, що більшість виправлень подали депутати від фракцій "Батьківщина" та "Самопоміч".

"Самопоміч" і "Батьківщина", особливо "Самопоміч", своїми виправленнями внесли свої проекти законів, які вони пропонували комітету до цього", - розповів Винник.

За його словами, це робиться для того, щоб максимально затягти процес розгляду та прийняття законопроекту в другому читанні.

Винник повідомив, що точної дати засідання комітету, на якому буде затверджено порівняльну таблицю до другого читання, немає. Орієнтовно комітет має намір зібратися 6 листопада, однак усе буде залежати від готовності парламенту розглядати законопроект 7 листопада.

Як відомо, 6 жовтня Рада підтримала в першому читанні президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу.

За словами спікера Андрія Парубія, до закону вже була внесена одна правка - прибрано згадку про Мінські домовленості. Також, за його словами, до другого читання президент Петро Порошенко обіцяв поширити дію законопроекту і на Крим.

У свою чергу фракція "Батьківщина" 5 жовтня зареєструвала в Раді альтернативний документ по Донбасу. В ньому вже одразу немає Мінських угод та згадується Крим.