Канада запровадила санкції проти 30 громадян Росії

МЗС Канади у зв’язку з актом Магнітського запровадив санкції проти 30 громадян РФ.

Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Обмежувальні заходи вводяться у зв'язку з нещодавно прийнятим Законом про жертви корумпованих іноземних урядів або "Законом імені Сергія Магнітського", який є канадської версією американського "Акта про верховенство закону і підзвітності імені Сергія Магнітського".

"Санкції стосуються осіб, які, на думку уряду Канади, несуть відповідальність або замішані в грубих порушеннях прав людини або в серйозних корупційних діях", - йдеться в заяві.

Всі канадські активи внесених у санкційний перелік осіб будуть заморожені, а в'їзд в Канаду їм буде закрито.

Санкції запроваджені в тому числі щодо голови слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна.

Крім того, санкції введені проти громадян Венесуели і Південного Судану. Всього в списку 52 людини.

Європейська правда