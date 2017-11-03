У шпиталі помер гвардієць, що підірвався на міні в зоні АТО

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П'ятниця, 3 листопада 2017, 18:07

Старший солдат-контрактник Сергій Курбатов, який 1 листопада отримав важкі поранення під Мар'їнкою, помер у госпіталі в Маріуполі.

Про це повідомляє у четвер прес-служба Національної гвардії.

"Вчора (2 листопада – ред.) у військовому шпиталі №61 у Маріуполі під час реанімаційних заходів помер старший солдат за контрактом Сергій Курбатов", - розповідають військові.

У прес-службі повідомили, що 37-річний Курбатов служив водієм-санітаром у військовій частині 3035. 1 листопада під час виконання службово-бойового завдання він отримав уламкове поранення, підірвавшись на міні біля Мар'їнки.

Військового доставили до госпіталю Покровська Донецької області, а потім гелікоптером переправили до шпиталю в Маріуполі.

Як повідомлялося, 1 листопада Курбатов підірвався на міні разом з майором Сергієм Сиротенком. Останній загинув на місці.

Українська правда
Теми: АТО Донбас жертви Нацгвардія
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