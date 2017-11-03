Геращенко заявляє, що затриманий росіянин хотів спалити його авто

Народний депутат Антон Геращенко повідомив, що затриманий росіянин, про якого СБУ повідомила 2 листопада, намагався спалити його машину.

Про це нардеп написав у Facebook.

Він повідомив, що спочатку дізнався від знайомого та українських ЗМІ, що невідомі нібито спалили автівку його дружини. Однак за словами нардепа, вона не керує машиною і немає автівки вказаної марки.

"Що вкидання цієї інформації, це є нічим іншим як вкидання, яке розраховано на те, щоб українські медіа поширили інформацію про те що українська опозиція почала застосовувати методи провокацій, підпалів і нападів", - стверджує Геращенко.

Пізніше, за його словами, нардеп дізнався, що вказаний підпал машини цієї марки і з номерами дійсно відбувся.

"Автомобіль був підпалений біля входу в під'їзд будинку, де я проживаю. Поліція, яка почала розслідування не могла зрозуміти, навіщо було підпалювати авто цієї дівчини? У чому мотив паліїв?", - зазначає Геращенко.

Згодом виявилося, що дівчина-власниця спаленої автівки зовнішньо схожа на жінку Геращенко.

Він стверджує, що саме через це зловмисники вирішили, що машиною користувалась його жінка "і вирішили влаштувати цю провокацію з підпалом і спробою звинуватити в цьому мітингувальників під Радою".

"В ході розслідування з'ясувалося, що підпал авто був здійснений в 5 21 ранку. А вже через 7 хвилин в групі "ДТП Київ" з'явився новий учасник з аватаром "ВО Свобода". А ще через хвилину цей учасник опублікував заздалегідь підготовлений текст з фотографіями вже згорілого авто", - додає Геращенко.

Нардеп розповів, що слідчі виявили, що "один підозрілий чоловік неодноразово спостерігав за будинком де я проживаю, а в ніч підпалу приїхав незадовго до того на таксі".

Пізніше за цією людиною встановили спостереження і, за словами Геращенка, саме його затримали 2 листопада в районі центрального Київського вокзалу у формі співробітника спецпідрозділу поліції. Він виявився громадянином РФ, у нього в кармані була граната.

Крім того, Геращенко заявляє, що "за завданням російських спецслужб він підшукував можливість скоїти вбивство групи мітингувальників в наметовому містечку біля Ради, шляхом підмішування в продукти харчування отруйної речовини".

Наразі підозрюваний затриманий і перебуває в слідчому ізоляторі.

"Слідчі і контррозвідники проводять невідкладні дії щодо встановлення його спільників, тих, хто ставив йому завдання і перед ким він відраховується про їх виконання", - пише нардеп.

Як відомо, 2 листопада співробітники СБУ спіймали росіянина, який спалив автомобіль, який як тоді повідомлялось, належить родині одного з народних депутатів.

Окрім цього росіянина, співробітники СБУ викрили ще одного громадянина Росії. У відомстві встановили, що він розпочав активний пошук осіб, здатних за грошову винагороду організувати акції протесту, з блокуванням транспортних магістралей.