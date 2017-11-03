В САП заявили, що слідство щодо Розенблата і Полякова майже завершене

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П'ятниця, 3 листопада 2017, 20:54

Досудове розслідування щодо народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова скоро буде завершено.

Про це повідомив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в ефірі "112 Україна", передає "Укрінформ".

"Підготовлені уточнені підозри, вони будуть ознайомлені, стадія - вже починаємо завершувати слідство, думаю, що найближчим часом наслідком буде оголошено про завершення досудового розслідування та матеріали будуть надані обом для ознайомлення", - заявив Холодницький.

Як відомо, Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.

Слідчі мають аудіо- та відеозаписи, на яких Розенблат спілкується з учасниками схеми. На кількох ідеться про підписання законопроектів №5436 і №5437, які пропонують зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування видобутку бурштину та звільнення від податків осіб, які ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.

Антикорупційні органи заявили, що Борислав Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Спецоперацію щодо Розенблата й Полякова антикорупційні правоохоронні органи провели за участю агента НАБУ на прізвисько "Катерина".

19 липня правоохоронці вдягли електронний браслет стеження на Борислава Розенблата.

24 липня нардеп заявив, що його родина внесла за нього заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.

17 жовтня Розенблат заявив, що строк дії встановленої для нього заборони на виїзд за кордон і зобов'язання носити електронний браслет стеження сплив.

19 жовтня детективи НАБУ зняли Розенблата з літака до Німеччини, але потім відпустили.

Адвокат Розенблата Олексій Шевчук заявив, що детективи НАБУ забрали в нардепа паспорти, і він має намір писати заяву до поліції.

Водночас за даними слідчих, нардеп намагався вивезти матеріали, важливі для розслідування "бурштинової справи".

Теми: Розенблат Поляков бурштин
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