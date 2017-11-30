ОБСЄ за добу зафіксувала 380 вибухів на Донбасі

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Четвер, 30 листопада 2017, 01:12

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 380 вибухів у зоні АТО за період з 19:30 27 листопада по 19:30 28 листопада.

Про це йдеться у звіті організації від 29 листопада.

"У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, водночас зафіксувавши збільшення кількості вибухів (приблизно 360 проти близько 260)", - повідомили в ОБСЄ.

"У Луганській області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема 20 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли не було зафіксовано жодного вибуху", - повідомили спостерігачі.

Раніше організація заявила, що СММ сприяла "тиші" для передачі загиблих бійців ЗСУ.

Теми: Донбас ОБСЄ
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