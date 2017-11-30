США закликали Китай припинити поставки нафти в КНДР

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Четвер, 30 листопада 2017, 03:55

США в ООН закликали Китай припинити поставки сирої нафти в Північну Корею.

Про це заявила представник США в ООН Ніккі Хейлі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми знаємо, що основний локомотив ядерного розвитку - це нафта. 30% імпорту - нафта. Китай - основний постачальник сирої нафти в КНДР - повинен припинити поставки", - підкреслила Хейлі.

"Таке рішення Китаю піде на благо всіх країн", - наголосила вона.

Як відомо, Північна Корея заявила про успішне випробування міжконтинентальної ракети Hwasong-15.

Після цього держсекретар США Рекс Тіллерсон повідомив, що Вашингтон готує великий перелік потенційних санкцій проти КНДР.

Раніше повідомлялося, що США в ООН закликали усі країни розірвати дипломатичні зв'язки та припинити торгівлю з Північною Кореєю.

Теми: США КНДР ООН Китай нафта
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