Молдовські винороби торгують з Кримом попри санкції - журналіст

Дві молдовські виноробні компанії продовжують працювати з окупованим Кримом попри санкції.

Про це "Громадському" повідомив журналіст RISE Moldova Володимир Тхорик.

Компанія "Молдовський стандарт" з 2014 року і до кінця 2016-го вивозила продукцію у російський Краснодар, звідки її товари потрапляли до Криму. Це - тара для пляшок, коробки для виноробної продукції та етикетки.

"Вона є в Алушті, майже 100% володіє фабрикою "Маглів" і зі своєї фабрики вона вивозила різноманітні упаковки товару. Сума у цьому випадку понад 1 млн євро за майже три роки", - підкреслює Тхорик.

Інша компанія - "Berhord" - вивозила до Криму різноманітне промислове обладнання.

Представники обох компаній спростовують будь-які зв'язки з Кримом.

Як відомо, раніше в окупованому Криму підконтрольна Росії влада виставила на продаж завод шампанських вин "Новий Світ".