Суд РФ продовжив арешт викраденим українським прикордонникам

Лефортовський райсуд Москви залишив у СІЗО викрадених українських прикордонників Богдана Марцоню та Ігоря Дзюбака.

Про це повідомляє УНІАН.

За інформацією агентства, суддя Олена Галіханова продовжила арешт ще на 2 місяці, до 5 лютого 2018 року.

Стосовно кожного українця було окреме засідання. Засідання тривали не більше 10 хвилин. У нарадчій кімнаті суддя була близько трьох секунд.

Як повідомлялося, 4 жовтня Державна прикордонна служба України заявила про зникнення двох прикордонників під час моніторингу кордону на Сумщині.

Пізніше того ж дня російська сторона офіційно заявила, що 3 жовтня затримала їх.

9 жовтня з'явилась інформація, що російський суд заарештував прикордонників на 2 місяці за "незаконний перетин кордону" і "злісну непокору працівникамправоохоронного органу".

У Держприкордонслужбі України заявляють, що українські прикордонники були захоплені в полон під час традиційної консультативно-представницької зустрічі з колегами з РФ "безпосередньо на кордоні" двох держав.