Українські військові повністю забезпечені зимовою формою - Бірюков

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Четвер, 30 листопада 2017, 06:48

У 2017 році українським військовим вистачає зимової форми з запасом.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив радник президента, помічник міністра оборони Юрій Бірюков, передає "Інтерфакс-Україна".

"На сьогоднішній день є все з великим запасом. Це перший рік, коли ми були готові до зими ще в середині серпня. В цьому році було правильно зроблено планування, не було ніяких перетрубацій всередині Міністерства оборони, тендерних комітетів та департаментів держзакупівель", - підкреслив Бірюков.

Також радник президента повідомив, що у наступному році 89 військових частин планують перевести на нову систему харчування.

"На наступний рік планується перевести 89 військових частин на нову систему харчування. Це будуть всі частини десантно-штурмовіих військ ЗСУ, мотопіхотні, механізовані і танкові", - сказав Бірюков.

Теми: Збройні сили АТО Міноборони
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